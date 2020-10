Pignoramenti e riscossione cartelle: stop per tutto il 2020. Novità e regole (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sarebbe dovuta finire il 15 ottobre la tregua fiscale, con conseguente ripartenza di Pignoramenti e riscossione cartelle a partire dal 16 ottobre. C’è però una novità molto importante: la Manovra 2021 approvata dal Governo ha fermato tutto nuovamente, stabilendo un nuovo stop alle attività di riscossione cartelle esattoriali, notifica e Pignoramenti. Almeno fino alla fine dell’anno. Nello specifico, non vale la norma inserita nel Decreto Agosto,che aveva differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio. La novità inserita in ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sarebbe dovuta finire il 15 ottobre la tregua fiscale, con conseguente ripartenza dia partire dal 16 ottobre. C’è però una novità molto importante: la Manovra 2021 approvata dal Governo ha fermatonuovamente, stabilendo un nuovoalle attività diesattoriali, notifica e. Almeno fino alla fine dell’anno. Nello specifico, non vale la norma inserita nel Decreto Agosto,che aveva differito al 15 ottobreil termine finale di sospensione dell’attività di, precedentemente fissato al 31 agostodal Decreto Rilancio. La novità inserita in ...

