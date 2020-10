“Parla con lei”: questa sera su Cielo uno dei melodrammi più riusciti di Pedro Almodóvar (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’universo di Pedro Almodóvar è spesso formato da narrative complesse, storie non convenzionali e ritratti femminili. Parla con lei, film del 2002 in onda questa sera alle 21.15 su Cielo, segue e allo stesso tempo si discosta dal suo riconoscibile timbro. Pedro Almodóvar, 40 anni di film giocati sui dettagli del rosso (a cui ispirarsi) sfoglia la gallery Se infatti alcuni temi del linguaggio cinematografico del regista si ripetono, tra tabù e personaggi marginali, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’universo diAlmodóvar è spesso formato da narrative complesse, storie non convenzionali e ritratti femminili. Parla con lei, film del 2002 in ondaalle 21.15 su, segue e allo stesso tempo si discosta dal suo riconoscibile timbro.Almodóvar, 40 anni di film giocati sui dettagli del rosso (a cui ispirarsi) sfoglia la gallery Se infatti alcuni temi del linguaggio cinematografico del regista si ripetono, tra tabù e personaggi marginali, ...

