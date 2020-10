Negozi chiusi nel week-end in Lombardia, l’altra proposta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non c’è soltanto la proposta del coprifuoco dalle 23 alle 5 sul tavolo della regione Lombardia e – per conoscenza – del ministro della Salute Roberto Speranza. Oggi la regione, su impulso dei sindaci e del presidente Attilio Fontana, ha deciso di dare una stretta importante all’evoluzione della pandemia da coronavirus nel territorio che, nonostante i progressi fatti nei mesi estivi, resta ancora oggi il più colpito in Italia anche da questa seconda ondata. La proposta complementare a quella del coprifuoco (che potrebbe partire già giovedì 22 ottobre) è quella dei Negozi chiusi nel week-end all’interno del territorio regionale. LEGGI ANCHE > Coprifuoco in Lombardia, la richiesta di comuni e regione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non c’è soltanto ladel coprifuoco dalle 23 alle 5 sul tavolo della regionee – per conoscenza – del ministro della Salute Roberto Speranza. Oggi la regione, su impulso dei sindaci e del presidente Attilio Fontana, ha deciso di dare una stretta importante all’evoluzione della pandemia da coronavirus nel territorio che, nonostante i progressi fatti nei mesi estivi, resta ancora oggi il più colpito in Italia anche da questa seconda ondata. Lacomplementare a quella del coprifuoco (che potrebbe partire già giovedì 22 ottobre) è quella deinel-end all’interno del territorio regionale. LEGGI ANCHE > Coprifuoco in, la richiesta di comuni e regione ...

