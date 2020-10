Monitoraggio SpO2 continuo su Huawei Watch GT 2 Pro con firmware 10 1 2 8

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Uno smartche incuriosisce a dir poco è il nuovoGT 2 Pro, lanciato lo scorso mese e disponibile solo da pochi giorni in Italia. Il team di sviluppo si è dato molto da fare per cominciare fin da subito a rendere l’orologio intelligente ancora più accattivante attraverso l’aggiornamento 10.1.2.8. L’upgrade è abbastanza pesante (il suo peso è di 201MB), e mette sul piatto la funzione deldel livelli di ossigenazione del sangue (disponibile solo per gli utenti Android che hanno provveduto ad aggiornare all’ultima iterazione disponibile l’appHealth), come pure il miglioramento della lunghezza delle opzioni personalizzata per quanto riguarda gli allenamenti in ...