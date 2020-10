LOONA | 12 | 00 | La recensione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Uno dei migliori gruppi della scena K-Pop torna con un EP delicato e soave. Ecco lecon 12:00, oltre ad essere un gioco di parole sul loro nome e sulla loro formazione, è un viaggio tra le stelle senza peso in forma di musica. Il mondo delleC’è bisogno di un’altra prova che il K-Pop è un fenomeno mondiale? Le BlackPink e i BTS sono i fanalini di testa di un fenomeno in crescita, ma il veicolo a cui sono attaccati è immenso e sfreccia a tutta velocità. E forse, a chiedersi come mai un genere così particolare e così difficile da cogliere a primo acchito sia diventato il favorito dei giovani di tutto il mondo, si troverà una risposta molto più semplice di quanto si immaginerebbe: la musica K-Pop è accesa. Un pop scoppiettante, classico, con influenze che ...