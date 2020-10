La folle idea dei 5 Stelle: “svecchiare” gli italiani accogliendo più immigrati possibile (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nell’Italia post Covid alle prese con la crisi demografica sarà necessario «svecchiare la popolazione italiana. accogliendo stranieri giovani e giovanissimi. E avviando una seria politica di formazione e integrazione». È quanto emerge dalla ricerca Dopo il coronavirus: la cultura politica del Movimento 5 Stelle. Lo studio è stato commissionato al sociologo Domenico De Masi e presentato oggi in Senato. «Gli immigrati entreranno sempre più nelle case degli italiani come sostegno irrinunciabile per l’accudimento dei bambini e degli anziani». Si legge nella sintesi che accompagna il documento. 5 Stelle, la ricerca commissionata a De Masi La diversità viene definita “una ricchezza”. E l’immigrazione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nell’Italia post Covid alle prese con la crisi demografica sarà necessario «svecchiare la popolazione italiana.stranieri giovani e giovanissimi. E avviando una seria politica di formazione e integrazione». È quanto emerge dalla ricerca Dopo il coronavirus: la cultura politica del Movimento 5. Lo studio è stato commissionato al sociologo Domenico De Masi e presentato oggi in Senato. «Glientreranno sempre più nelle case deglicome sostegno irrinunciabile per l’accudimento dei bambini e degli anziani». Si legge nella sintesi che accompagna il documento. 5, la ricerca commissionata a De Masi La diversità viene definita “una ricchezza”. E l’immigrazione ...

