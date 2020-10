I nuovi ricoverati in terapia intensiva: 'Tra i 40 e i 70 anni, spesso sovrappeso i più giovani' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Sars Cov 2 non sceglie l'ospite in base all'età. E se anche la quota degli asintomatici continua a essere prevalente, in ci finiscono sia giovani che anziani. È ancora troppo presto per capire se i ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Sars Cov 2 non sceglie l'ospite in base all'età. E se anche la quota degli asintomatici continua a essere prevalente, in ci finiscono siache anziani. È ancora troppo presto per capire se i ...

TgrRaiFVG : Coronavirus, impennata dei tamponi positivi in #FVG: 6,7% 155 i nuovi contagi registrati. Salgono a 14 i pazienti i… - petergomezblog : #Coronavirus, i dati – Record di nuovi casi da inizio pandemia: 7332 con 152mila tamponi. In un giorno 43 morti e 3… - regionetoscana : #covid19 Toscana #16ottobre ?? 755 nuovi casi ?? 11.500 tamponi eseguiti ?? 359 ricoverati (+37 da ieri) ?? 51 te… - genovapostnews : Coronavirus: in Liguria 370 nuovi positivi, in un solo giorno 39 ricoverati in ospedale - infoitinterno : Covid, chi sono i nuovi ricoverati in terapia intensiva: «Tra i 40 e i 70 anni, spesso sovrappeso i pazienti più gi… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi ricoverati Covid, chi sono i nuovi ricoverati in terapia intensiva: «Tra i 40 e i 70 anni, spesso sovrappeso i pazienti più giovani» Il Messaggero Covid, 5 scuole e un asilo chiusi a Gravina, Modugno e Valenzano

Il sindaco Valente spiega che i nuovi casi positivi a Gravina sono in tutto dieci, facendo salire a 85 il numero dei contagi in città (per due si è reso necessario il ricovero). In una diretta ...

Ferrara, rubati anche “libretti”: si allarga l’indagine sulla banda dei cantieri

Nelle ultime ore nuove perquisizioni nelle case degli arrestati ... soprattutto dal punto di vista logistico e del “ricovero” dei mezzi rubati, la banda abbia goduto di “teste di ponte ...

Il sindaco Valente spiega che i nuovi casi positivi a Gravina sono in tutto dieci, facendo salire a 85 il numero dei contagi in città (per due si è reso necessario il ricovero). In una diretta ...Nelle ultime ore nuove perquisizioni nelle case degli arrestati ... soprattutto dal punto di vista logistico e del “ricovero” dei mezzi rubati, la banda abbia goduto di “teste di ponte ...