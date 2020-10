Governo | Conte | “Servono un confronto tra forze di maggioranza e un patto di fine legislatura”

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Siccome anche alcunedihanno chiesto un momento diper avere e dare nuova linfa all’azione di, auspico e ritengo quanto mai opportuno che ci sia unpolitico per definire le priorità e unin vista del periodo dilegislatura“. Lo dice il premier Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “In questa fase il M5s, che è una forza di, ha già fissato un appuntamento importante come gli stati generali, che si terranno da qui a qualche giorno. Credo sia opportuno consentire al Movimento di definire questo passaggio, è una forma di rispetto verso di loro, almeno che non vogliano anticipare questo ...

Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Gualtieri: governo mobilita 70 miliardi in 2021 per ripresa "Complessivamente il governo per il 2021 mobilita circa 70 miliardi di risorse per la ...Conte, all'assemblea Ania propone un 'nuovo patto pubblico-privato' per ripagare la fiducia dell'Europa. "Sul Mes noi non vogliamo togliere le castagne dal fuoco al governo, che ha al suo interno un ...