Fabrizio Corona fuori controllo, ossia un longevo format Mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non siate ingenui, su. Il Grande Fratello, Amici di Maria De Filippi, Chi vuol essere milionario, Forum, ok, tutto giusto, tutto bello, però diciamoci la verità: il format nel quale Mediaset ha dimostrato di credere in maniera pertinace negli anni, persino più di quanto Gabriel Garko creda al fatto che se non lavorerà più sarà per colpa del suo coming out, ha un titolo preciso: ‘Fabrizio Corona fuori controllo‘. Era l’11 dicembre 2009 ed esordiva su Canale 5 il fortunato formato televisivo (due anni prima con Enrico Mentana ci fu solo un antipasto molto light). A battezzarlo fu Matrix di Alessio Vinci, che scelse di ospitare in studio l’ex manager dei paparazzi, all’epoca alle prese con una ... Leggi su tvblog (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non siate ingenui, su. Il Grande Fratello, Amici di Maria De Filippi, Chi vuol essere milionario, Forum, ok, tutto giusto, tutto bello, però diciamoci la verità: ilnel qualeha dimostrato di credere in maniera pertinace negli anni, persino più di quanto Gabriel Garko creda al fatto che se non lavorerà più sarà per colpa del suo coming out, ha un titolo preciso: ‘‘. Era l’11 dicembre 2009 ed esordiva su Canale 5 il fortunatoo televisivo (due anni prima con Enrico Mentana ci fu solo un antipasto molto light). A battezzarlo fu Matrix di Alessio Vinci, che scelse di ospitare in studio l’ex manager dei paparazzi, all’epoca alle prese con una ...

