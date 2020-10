Eurostat: nel 2020 circa 170mila morti in più rispetto agli ultimi quattro anni - Tra i paesi più colpiti Spagna e Italia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dall'inizio dell'anno ad oggi si contano circa 170 mila morti in più rispetto al medesimo periodo degli ultimi quattro anni, con un picco evidente tra fine marzo e inizio aprile . Questo è quanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dall'inizio dell'anno ad oggi si contano170 milain piùal medesimo periodo degli, con un picco evidente tra fine marzo e inizio aprile . Questo è quanto ...

