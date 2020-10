Dal Governo 137,2 mln di euro per ciclovie, ciclostazioni e sicurezza (Di lunedì 19 ottobre 2020) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che assegna 137,2 milioni di euro agli enti locali per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e altri interventi per la sicurezza della ... Leggi su greencity (Di lunedì 19 ottobre 2020) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che assegna 137,2 milioni diagli enti locali per la progettazione e realizzazione diurbane,e altri interventi per ladella ...

matteosalvinimi : ?? Nuovi “turisti per sempre” sbarcati oggi a Lampedusa. Ma come si può pensare che siano partiti dalla Libia o dall… - ricpuglisi : Dopo la conferenza stampa di stasera abbasso la mia probabilità soggettiva che il governo Conte 2 finisca la legislatura, dal 90% al 65%. - bendellavedova : Il Governo ha speso oltre cento miliardi in deficit indebitandosi sui mercati a tassi di interesse molto più alti d… - aniaufficiale : #Farina: “Riteniamo urgente predisporre misure organiche e strutturali a difesa del territorio e quindi di famiglie… - danileleorsato : RT @matteosalvinimi: ?? Nuovi “turisti per sempre” sbarcati oggi a Lampedusa. Ma come si può pensare che siano partiti dalla Libia o dalla T… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Governo Giorgia Meloni sul nuovo Dpcm: «Dal governo misure inutili. Tutele ai fragili ma no a chiusure» Corriere della Sera Il nuovo Parlamento neozelandese è il più inclusivo di sempre

Dopo la vittoria della laburista Jacinda Ardern alle elezioni di sabato, ci saranno molte più donne, persone non bianche e membri della comunità LGBTQ+ ...

Conte: “Approvato Dpcm, non ci possiamo permettere nuovo lockdown”

ROMA – “Abbiamo appena approvato un nuovo dpcm. Ho informato i presidenti dei due rami del parlamento e i leader dell’opposizione”. Lo ha annunciato ieri sera il president ...

Dopo la vittoria della laburista Jacinda Ardern alle elezioni di sabato, ci saranno molte più donne, persone non bianche e membri della comunità LGBTQ+ ...ROMA – “Abbiamo appena approvato un nuovo dpcm. Ho informato i presidenti dei due rami del parlamento e i leader dell’opposizione”. Lo ha annunciato ieri sera il president ...