Covid, Oms: “Con l’inverno ci aspettano mesi duri” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “Con l’arrivo dell’inverno sappiamo che ci aspettano mesi duri”. Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, facendo il punto sulla pandemia di Covid-19. In particolare, prosegue Tedros, “stiamo assistendo a un’accelerazione in Europa e Nord America. È incoraggiante vedere molti leader comunicare alle popolazioni … Covid, Oms: “Con l’inverno ci aspettano mesi duri” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “Con l’arrivo dell’inverno sappiamo che ciduri”. Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, facendo il punto sulla pandemia di-19. In particolare, prosegue Tedros, “stiamo assistendo a un’accelerazione in Europa e Nord America. È incoraggiante vedere molti leader comunicare alle popolazioni …, Oms: “Con l’inverno ciduri” Impronta Unika.

fattoquotidiano : Covid, Gilead: “Dati Oms su Remdesivir resi noti prima della pubblicazione su riviste peer-reviewed, non validati s… - Adnkronos : #Covid, #Oms: 'Con l'inverno ci aspettano mesi duri' - Agenzia_Ansa : #Covid, #Oms: 'La situazione in Europa è molto preoccupante' @WHO #ANSA - privatebusiness : RT @ImolaOggi: Studio: mortalità Covid a 0,05% sotto i 70 anni. La revisione viene citata nel Bollettino dell'OMS - VaiMimmo : Trovo questa cosa -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms Covid, Oms: "Con l'inverno ci aspettano mesi duri" Adnkronos Covid, Oms: “Con l’inverno ci aspettano mesi duri”

Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, facendo il punto sulla pandemia di Covid-19. In ...

Coronavirus, casi in aumento in Europa e America del Nord

"Con l'arrivo dell'inverno nell'emisfero settentrionale, stiamo assistendo ad un'accelerazione dei casi, in particolare in Europa e Nord America". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adh ...

Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, facendo il punto sulla pandemia di Covid-19. In ..."Con l'arrivo dell'inverno nell'emisfero settentrionale, stiamo assistendo ad un'accelerazione dei casi, in particolare in Europa e Nord America". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adh ...