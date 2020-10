Covid-19, si entra a scuola alle 9. Ma sarà utile? (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nuove regole per le scuole con il nuovo Dpcm: entrata alle 9 per le scuole superiori e potenziamento della didattica integrata digitale. Ma il sindacato della scuola Anief ribatte che queste misure “non sono una novità”, in quanto molte scuole già hanno orari di ingresso per fasce orarie, ed obbligare le scuole, in tutto il territorio nazionale, ad iniziare alle 9 è addirittura sbagliato. “Il punto è domandarsi: qual è la priorità?”, dice il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, sottolineando che Regioni, Comuni ed Enti locali “dovrebbero già sapere qual è la situazione dei trasporti”. “Sappiamo bene – aggiunge – che ci sono delle corse straordinarie in alcune fasce orarie e ci sono ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nuove regole per le scuole con il nuovo Dpcm:ta9 per le scuole superiori e potenziamento della didattica integrata digitale. Ma il sindacato dellaAnief ribatte che queste misure “non sono una novità”, in quanto molte scuole già hanno orari di ingresso per fasce orarie, ed obbligare le scuole, in tutto il territorio nazionale, ad iniziare9 è addirittura sbagliato. “Il punto è domandarsi: qual è la priorità?”, dice il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, sottolineando che Regioni, Comuni ed Enti locali “dovrebbero già sapere qual è la situazione dei trasporti”. “Sappiamo bene – aggiunge – che ci sono delle corse straordinarie in alcune fasce orarie e ci sono ...

Radio1Rai : ???@ilariacapua a @1giornodapecora: 'In questo periodo sto prendendo molti insulti. Io sono orgogliosamente veterina… - sadape54 : RT @amnestyitalia: #IoMiAttivo Decine di iniziative per incontrarsi e parlare di diritti umani, nel pieno rispetto delle misure di sicurezz… - amnestyitalia : #IoMiAttivo Decine di iniziative per incontrarsi e parlare di diritti umani, nel pieno rispetto delle misure di sic… - peteremm57 : RT @sadecesen_2016: Bassetti: dobbiamo fare in modo che chi entra per un piede rotto e risulta positivo e asintomatico, vada in ortopedia e… - speranza58 : @donnadimezzo @stellangelica @wshaper Anche da me. La sorella di una collega che lavora per la nostra stessa aziend… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid entra Il Covid entra nelle scuole di Casorate e Cassano. «Notizie non belle malpensa24.it Germania: debito pubblico al massimo storico, 2,1 mila miliardi di euro nel primo semestre

È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, notando come il debito sia notevolmente aumentato a causa della spesa del governo federale per fare fronte alla crisi del coronavirus ... Il principio ...

la "Rassegna" completa

Rintallo Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni ...

È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, notando come il debito sia notevolmente aumentato a causa della spesa del governo federale per fare fronte alla crisi del coronavirus ... Il principio ...Rintallo Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni ...