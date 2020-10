Coronavirus | il sindaco di Riccione in controtendenza sul Dpcm | “È nostro dovere decidere”

Leggi su dire

(Di lunedì 19 ottobre 2020) RICCIONE – “No alla rivolta dei sindaci. Non capisco i miei colleghi che si ribellano al loro stesso ruolo”. È in controtendenza la sindaca di Riccione, in provincia di Rimini, Renata Tosi, rispetto ad altri primi cittadini a lei vicini geograficamente sulle misure previste dal nuovo Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri. “I sindaci- argomenta- hanno il dovere di prendere le decisioni per la città che amministrano”.