Cheratocono | cos’è | come si riconosce e chi è più a rischio

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Non pensate che le malattie dell’occhio interessino solamente chi è avanti con gli anni. Ci sono quadri che possono comparire anche negli adolescenti e poi proseguire in giovane età. Un esempio? Il, patologia degenerativa dell’occhio che si manifesta tipicamente nell’adolescenza e progredisce fino ai 35-40 anni. Ogni anno in Italia circa mille ragazzi si sottopongono ad un intervento per questa condizione che colpisce la cornea. Cosa succede La malattia porta ad una minore rigidità strutturale della cornea, che consiste in un progressivo sfiancamento del tessuto che si assottiglia e si deforma assumendo la forma assimilabile ad un cono e compromettendo la vista. In genere colpisce entrambi gli occhi, anche se spesso in misura diversa. Con il progredire della malattia la visione diventa progressivamente più ...