Che tempo che fa | Greta Thunberg a Jane Fonda | ”È bellissimo vederti arrestare”

Jane Fonda e Greta Thunberg ospiti di Che tempo che fa: l'attrice ha ringraziato lattivista per tutto quello che ha fatto per salvare il nostro pianeta e su Donald Trump ha detto: 'Speriamo che il 3 novembre venga arrestato'. Jane Fonda e Greta Thunberg si sono incontrate a Che tempo che fa: entrambe collegate con Fabio Fazio hanno dato vita a un simpatico fuori programma durante il quale l'attrice ha ringraziato la giovanissima attivista per tutto quello che ha fatto in questi anni per combattere il cambiamento climatico.

