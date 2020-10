Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Pioli non ha paura – I rinnovi di contratto di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic non preoccupano il tecnico del Milan Stefano Pioli Milan, nuovo rinnovo per Ibra – Il Milan pensa ad un nuovo rinnovo per Zlatan Ibrahimovic in caso di qualificazione in Champions League. Juventus, rinnovo Dybala – La Juventus lavora al rinnovo di Dybala, ieri contatto fra Fabio Paratici e l’agente del giocatore. La situazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Pioli non ha paura – I rinnovi di contratto di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic non preoccupano il tecnico del Milan Stefano Pioli Milan, nuovo rinnovo per Ibra – Il Milan pensa ad un nuovo rinnovo per Zlatan Ibrahimovic in caso di qualificazione in Champions League. Juventus, rinnovo Dybala – La Juventus lavora al rinnovo di Dybala, ieri contatto fra Fabio Paratici e l’agente del giocatore. La situazione. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi Calcio News 24 DPCM 18 ottobre, c'è il testo: annunciati i cambiamenti nel calcio

Stop certo per le attività di base e per le manifestazioni provinciali. In breve, per quanto riguarda il calcio, si continua dalla Serie D alla Seconda Categoria, salvo provvedimenti già messi in atto ...

