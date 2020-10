Barcellona, Pjanic è già sotto esame: “Forma fisica preoccupante” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Se la Juventus e i suoi tifosi sono preoccupati per Arthur, non ancora entrato nei meccanismi bianconeri desiderati da Pirlo, risultando il peggiore in campo a Crotone, in Spagna non sorridono con Pjanic. A Barcellona, infatti, il play bosniaco è già sotto esame. Come riporta il quotidiano sportivo Sport, vicino ai colori del Barça, l’ex Juve è sotto esame per una “forma fisica preoccupante”. “Inquietudine nel Barcellona per la scarsa forma fisica di Pjanic”, così ha titolato Sport, ponendosi tanti dubbi sulla condizione del bosniaco, che è sceso in campo solo 27 minuti in queste prime 4 giornate di campionato. Pjanic il 22 agosto ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020) Se la Juventus e i suoi tifosi sono preoccupati per Arthur, non ancora entrato nei meccanismi bianconeri desiderati da Pirlo, risultando il peggiore in campo a Crotone, in Spagna non sorridono con. A, infatti, il play bosniaco è già. Come riporta il quotidiano sportivo Sport, vicino ai colori del Barça, l’ex Juve èper una “formapreoccupante”. “Inquietudine nelper la scarsa formadi”, così ha titolato Sport, ponendosi tanti dubbi sulla condizione del bosniaco, che è sceso in campo solo 27 minuti in queste prime 4 giornate di campionato.il 22 agosto ...

