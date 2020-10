Atletica, primato italiano di Antonella Palmisano nella 10 km (Di lunedì 19 ottobre 2020) Record italiano nella 10 km per Antonella Palmisano. La tarantina ha fermato il crono di 41’28”. MODENA – Record italiano nella 10 km per Antonella Palmisano. La marciatrice tarantina alla Festa dell’endurance di Modena ha firmato il nuovo primato nazionale fermando il crono su 41’28”. Tempo che ha consentito all’azzurra di togliere dieci secondo al tempo di Rossella Giordano (41’28”), firmato nel 1997 a Naumburg. Un tempo che ha permesso ad Antonella Palmisano di balzare al sesto posto nella classifica all-time. Il record del mondo appartiene alla russa Yelena Nikolayeva ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Record10 km per. La tarantina ha fermato il crono di 41’28”. MODENA – Record10 km per. La marciatrice tarantina alla Festa dell’endurance di Modena ha firmato il nuovonazionale fermando il crono su 41’28”. Tempo che ha consentito all’azzurra di togliere dieci secondo al tempo di Rossella Giordano (41’28”), firmato nel 1997 a Naumburg. Un tempo che ha permesso addi balzare al sesto postoclassifica all-time. Il record del mondo appartiene alla russa Yelena Nikolayeva ...

