Alluvione in Piemonte | a Limone stop al reclutamento dei volontari per spalare il fango

(Di lunedì 19 ottobre 2020) A(Cuneo) è terminata ieri l’attività deiper la sistemazione dei danni dopo l’del 2 e 3 ottobre. Il Comune ha spiegato di avere “sospeso ildiprivati e il connesso servizio di navette per il loro trasporto da Vernante. Ildeipotrebbe riprendere nel weekend in base alle esigenze che si andranno a delineare nei prossimi giorni“. Le opere di ripristino e pulizia proseguono con “figure professionali e mezzi tecnici pesanti“. L’Amministrazione comunale ha ringraziato “centinaia diche in queste due settimane si sono messe a disposizione con grande impegno, insieme con la popolazione di ...