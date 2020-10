Udinese | Becao | «Zero punti? Sta diventando pesante»

Leggi su calcionews24

Rodrigo, difensore dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma Rodrigo, difensore dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma. «Sicuramente il fatto di non avere ancora raccoltostaper noi ma sappiamo cosa dobbiamo fare per invertire la tendenza. Dobbiamo continuare a lavorare e dare subito una risposta, quella vista finora non era la verae faremo del nostro meglio per fare risultato oggi. Situazione Covid? Non saprei, non vorrei nemmeno parlarne in questo momento. Noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e lasciare fuori tutto il resto».