Sparatoria a Reggio Emilia, tre feriti, uno grave. L’aggressore è in fuga (Di domenica 18 ottobre 2020) Un uomo ha sparato nel pieno centro di Reggio Emilia nella tarda serata di sabato. Tre giovani sono rimasti feriti. La polizia è sulle tracce dell’aggressore. Reggio Emilia – Tre feriti di cui uno grave: è questo il bilancio di una Sparatoria avvenuta nella tarda serata di sabato nel pieno centro del capoluogo Emiliano. Reggio Emilia, spari tra la folla Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola scacciacani modificata, sarebbe stato un ragazzo dopo una discussione con altri giovani per motivi ancora non chiariti. Erano le 23.30 circa. Il responsabile è fuggito tra la folla terrorizzata per gli spari, ed ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 ottobre 2020) Un uomo ha sparato nel pieno centro dinella tarda serata di sabato. Tre giovani sono rimasti. La polizia &e; sulle tracce dell’aggressore.– Tredi cui uno: &e; questo il bilancio di unaavvenuta nella tarda serata di sabato nel pieno centro del capoluogono., spari tra la folla Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola scacciacani modificata, sarebbe stato un ragazzo dopo una discussione con altri giovani per motivi ancora non chiariti. Erano le 23.30 circa. Il responsabile &e; fuggito tra la folla terrorizzata per gli spari, ed ...

