Rimonta Sassuolo, 4-3 a Bologna e secondo posto (Di domenica 18 ottobre 2020) Bologna (ITALPRESS) – Nella quarta giornata di Serie A il derby emiliano se lo aggiudica il Sassuolo che compie un'incredibile Rimonta sul Bologna per 4-3. Gli uomini di De Zerbi, reduci da due vittorie e un pareggio, salgono a quota 10 punti a sole due lunghezze dal Milan capolista, mentre i rossoblù restano fermi a 3 punti al sedicesimo posto in classifica. Avvio convincente del Bologna che fin dalle prime battute di gioco si rende aggressivo in fase offensiva tanto da passare in vantaggio dopo appena nove minuti. Geniale la giocata di Palacio che, con la coda dell'occhio, vede l'inserimento di Soriano e la conclusione del centrocampista non lascia scampo a Consigli. Gli uomini di Mihajlovic continuano ad attaccare, ma è il Sassuolo ad andare a ...

