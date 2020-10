Premier Olanda,vacanze reali? Ho sbagliato a non intervenire (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA, 18 OTT - Mea culpa del Premier olandese Mark Rutte dopo la bufera che si è scatenata contro i sovrani d'Olanda partiti per una vacanza in Grecia nonostante le ultime misure anti-Covid attuate ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA, 18 OTT - Mea culpa delolandese Mark Rutte dopo la bufera che si è scatenata contro i sovrani d'partiti per una vacanza in Grecia nonostante le ultime misure anti-Covid attuate ...

Reali olandesi nella bufera: vanno in vacanza in pieno lockdown nei Paesi Bassi

