Pirlo: "La Juve è giovane e in costruzione". Se lo avesse detto Sarri, avrebbe avuto la scorta

Cristiano Ronaldo, quello che battibecca con un ministro della Repubblica e sorvola l'Europa e le sue leggi manco avesse il passaporto diplomatico, è "un ragazzo". Bonucci e Chiellini, 70 anni e 2 milioni circa di presenze tra Nazionale e Champions in due, sono imberbi Primavera, tatticamente ancora acerbi. E Danilo, e Buffon, e Dybala, e Arthur, e Cuadrado, e Morata, e cetera, sono tutti disordinati talenti di provincia che s'affacciano solo ora al grande calcio. Ha ragione Pirlo: quella col Crotone era "una partita difficile". Il blasone, la rosa lunga dei calabresi, l'abitudine alla tensione. E poi giocare all'Ezio Scida a porte chiuse non è mai facile, ti tremano le gambe, si sa. "La Juve è una squadra giovane, in costruzione", ha ...

