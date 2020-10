Parma, nuovo positivo al coronavirus: il totale passa a sette (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Parma ha fatto sapere con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale di aver riscontrato un caso di positività al coronavirus in seguito ai tamponi effettuati ieri a Udine, dove scenderà in campo alle 18:00. Con questo sono sette i giocatori positivi tra gli emiliani. Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi molecolari svolti nella serata di ieri ad Udine ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatto salvo per un atleta, asintomatico, che è stato prontamente isolato. L’esito dei tamponi molecolari consentirà, pertanto, l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi ai test, nel rispetto del protocollo FIGC, del C.T.S. e della Circolare del Ministero della Salute. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilha fatto sapere con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale di aver riscontrato un caso di positività alin seguito ai tamponi effettuati ieri a Udine, dove scenderà in campo alle 18:00. Con questo sonoi giocatori positivi tra gli emiliani. IlCalcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi molecolari svolti nella serata di ieri ad Udine ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatto salvo per un atleta, asintomatico, che è stato prontamente isolato. L’esito dei tamponi molecolari consentirà, pertanto, l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi ai test, nel rispetto del protocollo FIGC, del C.T.S. e della Circolare del Ministero della Salute. L'articolo ilNapolista.

