“Non si doveva permettere”. Alessandra Mussolini, gelo a Domenica In: “sulla questione del fascista…”, fucilata a Selvaggia Lucarelli (Di domenica 18 ottobre 2020) “Per una questione di rispetto non si doveva permettere, era una cosa tra me e Fabio Canino”. Alessandra Mussolini non le manda a dire a Selvaggia Lucarelli in collegamento con Domenica In, dove ha ripercorso lo scontro - finito con lo scambio di un segno di pace - avvenuto con la giuria di Ballando con le stelle sabato 17 ottobre in diretta su RaiUno. Canino ha tirato fuori una storia vecchia di anni, svelando che è il motivo per cui serba rancore nei confronti della Mussolini: “In una discussione con Vladimir Luxuria tu hai detto che è meglio essere fascista che fro***”. La Duciona ha avuto modo di spiegare il contesto di quella rissa verbale e si è scusata, cercando di lasciarsi definitivamente alle spalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Per unadi rispetto non sipermettere, era una cosa tra me e Fabio Canino”.non le manda a dire ain collegamento conIn, dove ha ripercorso lo scontro - finito con lo scambio di un segno di pace - avvenuto con la giuria di Ballando con le stelle sabato 17 ottobre in diretta su RaiUno. Canino ha tirato fuori una storia vecchia di anni, svelando che è il motivo per cui serba rancore nei confronti della: “In una discussione con Vladimir Luxuria tu hai detto che è meglio essere fascista che fro***”. La Duciona ha avuto modo di spiegare il contesto di quella rissa verbale e si è scusata, cercando di lasciarsi definitivamente alle spalle ...

