NCIS Los Angeles 11 e il finale di NCIS New Orleans 5 su Rai2, trame 18 e 25 ottobre (Di domenica 18 ottobre 2020) NCIS Los Angeles 11 e il finale di NCIS New Orleans 5 occuperanno la serata di domenica 18 ottobre. Per la prima si tratta di un nuovo appuntamento con gli episodi dell’undicesima stagione, mentre per la seconda è la conclusione della quinta; a partire dalla prossima settimana, Rai2 manderà in onda la sesta stagione, finora rimasta inedita in Italia. Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte dall’episodio 11×12 di NCIS Los Angeles dal titolo Piani e progetti, di cui vi riportiamo la sinossi: L’agente della CIA Veronica Stephens (guest star Dina Meyer) chiede aiuto al team quando un ingegnere ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 ottobre 2020)Los11 e ildiNew5 occuperanno la serata di domenica 18. Per la prima si tratta di un nuovo appuntamento con gli episodi dell’undicesima stagione, mentre per la seconda è la conclusione della quinta; a partire dalla prossima settimana,manderà in onda la sesta stagione, finora rimasta inedita in Italia. Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si parte dall’episodio 11×12 diLosdal titolo Piani e progetti, di cui vi riportiamo la sinossi: L’agente della CIA Veronica Stephens (guest star Dina Meyer) chiede aiuto al team quando un ingegnere ...

zazoomblog : NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 5 anticipazioni delle puntate di domenica 18 ottobre su Rai 2 - #Angeles… - FraniDAntoni : @Edoardopo Dopo 9 stagioni di criminal minds, 30 fra csi Las Vegas, New York, Miami e tutto NCIS e NCIS Los Angeles… - Notiziedi_it : NCIS Los Angeles 11 e il finale di NCIS New Orleans 5 su Rai2, trame 11 e 18 ottobre - zazoomblog : NCIS Los Angeles 11 e il finale di NCIS New Orleans 5 su Rai2 trame 11 e 18 ottobre - #Angeles #finale #Orleans… - zazoomblog : NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 5 anticipazioni delle puntate di domenica 11 ottobre su Rai 2 - #Angeles… -