MotoGP pazza in Spagna: trionfa Alex Rins, primo podio per il fratello di Marquez. Incubo Quartararo (Di domenica 18 ottobre 2020) Alex Rins vince il Gran Premio di Aragon, decimo appuntamento del calendario di MotoGP. Sulla pista spagnola il pilota della Suzuki trionfa davanti ad Alex Marquez (Honda) e al compagno di squadra Joan Mir. Un risultato che, in concomitanza con la gara da Incubo vissuta da Fabio Quartararo, consente a Mir di portarsi in testa alla classifica generale. Quarto posto per Maverick Vinales (Yamaha) davanti a Takaaki Nakagami (Honda) e Fabio Morbidelli (Yamaha). Giornata complicata per le Ducati con Andrea Dovizioso a chiudere 7° mentre a chiudere la top ten, invece, ci sono Cal Crutchlow (Honda) e le due Ducati di Jack Miller e Johann Zarco. Domenica da dimenticare, infine, per Fabio Quartararo, scattato in pole position ma finito in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020)vince il Gran Premio di Aragon, decimo appuntamento del calendario di. Sulla pista spagnola il pilota della Suzukidavanti ad(Honda) e al compagno di squadra Joan Mir. Un risultato che, in concomitanza con la gara davissuta da Fabio, consente a Mir di portarsi in testa alla classifica generale. Quarto posto per Maverick Vinales (Yamaha) davanti a Takaaki Nakagami (Honda) e Fabio Morbidelli (Yamaha). Giornata complicata per le Ducati con Andrea Dovizioso a chiudere 7° mentre a chiudere la top ten, invece, ci sono Cal Crutchlow (Honda) e le due Ducati di Jack Miller e Johann Zarco. Domenica da dimenticare, infine, per Fabio, scattato in pole position ma finito in ...

Mondiale apertissimo

