MotoGp Aragon, streaming gratis: dove vedere la gara in diretta (Di domenica 18 ottobre 2020) Manca poco al decimo turno della MotoGp in scena ad Aragon. Andiamo a vedere dove seguire il gran premio in diretta streaming gratis. Tutto pronto per la MotoGp, in scena ad Aragon per il decimo gran premio stagionale. Grande assente alla gara è il nove volte campione del mondo, Valentino Rossi, fermato dalla positività al … L'articolo proviene da Inews.it.

Oggi il GP di Aragon, 10° appuntamento con il Mondiale 2020 di MotoGP. La gara del Motorland di Aragon, trasmessa in diretta TV e streaming live da Sky, Dazn, SkyGo e NowTV, inizierà alle ore 15. Dava ...

MotoGP 2020. GP di Aragon: in Moto3 la spunta Jaume Masia

Jaume Masia rimonta dalla diciassettesima posizione e passa per primo sotto il traguardo del MotorLand di Aragon nel GP di Moto3. Il portacolori del Team Leopard non ha però potuto gioire fino in ...

