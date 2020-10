Manovra, terminato nella notte il Cdm (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 18 OTT - E' finito, dopo circa tre ore, il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera "salvo intese" alla Legge di bilancio e a un decreto sulle cartelle esattoriali legato alla ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 18 OTT - E' finito, dopo circa tre ore, il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera "salvo intese" alla Legge di bilancio e a un decreto sulle cartelle esattoriali legato alla ...

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - E' finito, dopo circa tre ore, il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera "salvo intese" alla Legge di bilancio e a un decreto sulle cartelle esattoriali legato alla ...

Cdm approva legge di Bilancio

E' terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri ... intese' e il decreto sulle riscossioni che prevede uno stop alle cartelle esattoriali. Nella manovra ci dovrebbe essere una misura che ...

