LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: ultimi minuti del warm-up (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43 La classifica dei tempi aggiornata: 1 22 S. LOWES 1:53.202 2 96 J. DIXON +0.118 3 9 J. NAVARRO +0.167 4 72 M. BEZZECCHI +0.186 5 21 F. DI GIANNANTONIO +0.280 6 40 H. GARZO +0.551 7 10 L. MARINI +0.562 8 33 E. BASTIANINI +0.680 9 16 J. ROBERTS +0.694 10 12 T. LUTHI +0.785 10.41 Marco Bezzecchi sale al secondo posto della graduatoria davanti a Luca Marini, leader del Mondiale dopo le dieci prove svolte. 10.40 Sam Lowes torna a dettare il passo! Il britannico firma il tempo di 1.53.461. Ricordiamo che ieri, oltre alla pole, l’inglese ha stabilito il nuovo record della pista! 10.38 Attenzione ai limiti del tracciato. Ogni abuso è punito con la cancellazione del giro. 10.37 Navarro e Gardner migliorano il tempo di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43 La classifica dei tempi aggiornata: 1 22 S. LOWES 1:53.202 2 96 J. DIXON +0.118 3 9 J. NAVARRO +0.167 4 72 M. BEZZECCHI +0.186 5 21 F. DI GIANNANTONIO +0.280 6 40 H. GARZO +0.551 7 10 L. MARINI +0.562 8 33 E. BASTIANINI +0.680 9 16 J. ROBERTS +0.694 10 12 T. LUTHI +0.785 10.41 Marco Bezzecchi sale al secondo posto della graduatoria davanti a Luca Marini, leader del Mondiale dopo le dieci prove svolte. 10.40 Sam Lowes torna a dettare il passo! Il britannico firma il tempo di 1.53.461. Ricordiamo che ieri, oltre alla pole, l’inglese ha stabilito il nuovo record della pista! 10.38 Attenzione ai limiti del tracciato. Ogni abuso è punito con la cancellazione del giro. 10.37 Navarro e Gardner migliorano il tempo di ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Aragon 2020, undicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Si gareggia al MotorLand di Alcañiz per il quintultimo appunt ...

