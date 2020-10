L’immunologa Viola: «Basta tavolate, anche nei ristoranti 6 persone al tavolo, come a casa» (Di domenica 18 ottobre 2020) «È preoccupante». L’immunologa Antonella Viola, dell’università di Padova, fa il quadro della situazione. I numeri dell’epidemia di Covid-19 in Italia «salgono e fanno temere gli aumenti dei ricoveri e delle terapie intensive. Non sul momento, ma per quello che potranno significare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi». Ciò premesso, «non siamo nella situazione di marzo e quindi non possiamo applicare lo stesso approccio di allora». L’immunologa Viola: no al lockdown generalizzato L’esperta, sentita dall’Adnkronos Salute, ribadisce di essere contraria all’ipotesi del coprifuoco, che fa chiudere bar e ristoranti. E dà la ricetta: «Basta tavolate. La stessa regola che vale in ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 ottobre 2020) «È preoccupante». L’immunologa Antonella, dell’università di Padova, fa il quadro della situazione. I numeri dell’epidemia di Covid-19 in Italia «salgono e fanno temere gli aumenti dei ricoveri e delle terapie intensive. Non sul momento, ma per quello che potranno significare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi». Ciò premesso, «non siamo nella situazione di marzo e quindi non possiamo applicare lo stesso approccio di allora». L’immunologa: no al lockdown generalizzato L’esperta, sentita dall’Adnkronos Salute, ribadisce di essere contraria all’ipotesi del coprifuoco, che fa chiudere bar e. E dà la ricetta: «. La stessa regola che vale in ...

