Inter | Pagliuca | «Il Milan gioca bene | mi aspettavo di più da Lautaro»

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha parlato dopo la sconfitta dei nerazzurri nel derby di Milano: le sue parole Gianluca Pagliuca, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del derby di Milano perso dall'Inter. «La rosa ha l'esperienza per assorbire il colpo e un bravo allenatore. Non c'è pericolo. La partita è stata equilibrata, ci sono state più occasioni per il pareggio. L'Inter ha mostrato qualità nonostante le assenze, non ha nulla da rimproverarsi. Il Milan è in un momento di forma e gioca bene, ma l'Inter resta più forte. Da titolo. bene Lukaku e Barella, mi ...

Capolista grazie alla vittoria nel derby: l'ottobre rossonero è in linea con i risultati del Milan post ritorno in campo. Miglior squadra della A negli ultimi tre mesi della stagione scorsa, prima dop ...

