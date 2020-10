Il racconto del direttore della Stampa dal suo letto in terapia intensiva: «Lo dicevo da sano, lo ripeto da malato: le cose non stanno andando come avrebbero dovuto» (Di domenica 18 ottobre 2020) «E rieccoci qui, nella prima come nella seconda ondata, a litigare sulle colpe, a contestarci i ritardi». A differenza di chi si appresta a sminuire i dati dell’epidemia di queste settimane, rapportandoli con i numeri della scorsa primavera, Massimo Giannini descrive una situazione in ospedale che sta declinando verso gli stessi problemi della prima fase. Anche il Coronavirus è rimasto identico: il direttore de La Stampa fotografa nell’editoriale di oggi, 18 ottobre, i danni che l’agente patogeno sta causando al suo fisico e a quello dei suoi vicini di letto. Il giornalista scrive mentre si trova ricoverato nell’area Covid del Policlinico Gemelli: quattordici giorni consecutivi a letto, di cui gli ultimi cinque ... Leggi su open.online (Di domenica 18 ottobre 2020) «E rieccoci qui, nella primanella seconda ondata, a litigare sulle colpe, a contestarci i ritardi». A differenza di chi si appresta a sminuire i dati dell’epidemia di queste settimane, rapportandoli con i numeriscorsa primavera, Massimo Giannini descrive una situazione in ospedale che sta declinando verso gli stessi problemiprima fase. Anche il Coronavirus è rimasto identico: ilde Lafotografa nell’editoriale di oggi, 18 ottobre, i danni che l’agente patogeno sta causando al suo fisico e a quello dei suoi vicini di. Il giornalista scrive mentre si trova ricoverato nell’area Covid del Policlinico Gemelli: quattordici giorni consecutivi a, di cui gli ultimi cinque ...

Radio3tweet : #16ottobre 1943: Roma, ore 8. Un grido si leva per le strade del ghetto: prendono tutti, proprio tutti. Molti scapp… - Inter : ??? | MATCH REPORT Tante occasioni ma stavolta la rimonta non riesce ?? Il racconto del #DerbyMilano minuto per min… - andreapurgatori : #Churchill. Un film e il racconto segreto dell’uomo del destino. Con #PaoloMieli e #LucioVillari ad #Atlantide merc… - josea19_ : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT Tante occasioni ma stavolta la rimonta non riesce ?? Il racconto del #DerbyMilano minuto per minuto ?? #Inter… - guadagnolieral1 : RT @DaimonEdizioni: L’intramontabile fascino del racconto -

Ultime Notizie dalla rete : racconto del Federica Pellegrini, il racconto del Covid: «Ho 37.7, ma sembra che mi trapanino il capo» Il Messaggero "In coda cinque ore per il tampone Eravano centinaia, un’assurdità"

"Ho passato cinque ore fuori dalla hall dell’ospedale di Lecco insieme ad altre centinaia di persone in attesa come me di fare il tampone". Il racconto di una giornata di ordinaria follia vissuta in p ...

Progetti di pubblica utilità: adesso si parte

I beneficiari del reddito di cittadinanza sono un numero importante, come confermato dall’ultimo resoconto dell’Inps (aggiornato a settembre) in cui si racconta di un Piceno con 2.359 i nuclei familia ...

"Ho passato cinque ore fuori dalla hall dell’ospedale di Lecco insieme ad altre centinaia di persone in attesa come me di fare il tampone". Il racconto di una giornata di ordinaria follia vissuta in p ...I beneficiari del reddito di cittadinanza sono un numero importante, come confermato dall’ultimo resoconto dell’Inps (aggiornato a settembre) in cui si racconta di un Piceno con 2.359 i nuclei familia ...