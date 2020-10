Giro delle Fiandre 2020, Alberto Bettiol: “Ci ho provato, non avevo la gamba dell’anno scorso. Un peccato la caduta di Alaphilippe” (Di domenica 18 ottobre 2020) Nel 2019 aveva regalato una gioia unica all’Italia. Quest’anno si è dovuto accontentare di essere protagonista e di chiudere nel gruppo inseguitore, appena fuori dalla top-10. Alberto Bettiol ci ha riprovato, ma era quasi impossibile, con degli avversari del calibro di Mathieu van der Poel e Wout van Aert, riuscire a confermare il titolo del Giro delle Fiandre. Le sue parole, riportate da Cyclingnews, nel dopo gara: “Questa è una gara difficilissima. La Ronde è bella, ma è così dura. Ho fatto il massimo, ma non avevo le gambe della passata edizione. Penso che abbia vinto il migliore. Eravamo in due della EF nel gruppo degli inseguitori, sono arrivato al traguardo senza energie, avevo dato tutto: ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Nel 2019 aveva regalato una gioia unica all’Italia. Quest’anno si è dovuto accontentare di essere protagonista e di chiudere nel gruppo inseguitore, appena fuori dalla top-10.ci ha ri, ma era quasi impossibile, con degli avversari del calibro di Mathieu van der Poel e Wout van Aert, riuscire a confermare il titolo del. Le sue parole, riportate da Cyclingnews, nel dopo gara: “Questa è una gara difficilissima. La Ronde è bella, ma è così dura. Ho fatto il massimo, ma nonle gambe della passata edizione. Penso che abbia vinto il migliore. Eravamo in due della EF nel gruppo degli inseguitori, sono arrivato al traguardo senza energie,dato tutto: ...

