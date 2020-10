Genoa, Behrami e il coronavirus: “Paura per me e la mia famiglia. Il calcio passa in secondo piano” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Genoa ha attraversato un mese davvero complicato a seguito delle varie positività al coronavirus riscontrate in squadra. I calciatori sono stati infettati generando un vero e proprio focolaio per il quale si è molto discusso. A spiegare la posizione sua e dei compagni è stato Valon Behrami, centrocampista del Grifone, ai microfoni di Sky Sport.Behrami: "Tanta paura. Il calcio passa in secondo piano"caption id="attachment 1038627" align="alignnone" width="574" Behrami (getty images)/caption"Sono stati giorni difficili, soprattutto sul piano mentale. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop e così farò anche questa volta, ma l'aspetto mentale è stato un qualcosa che conoscevo meno", ha ammesso ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilha attraversato un mese davvero complicato a seguito delle varie positività alriscontrate in squadra. I calciatori sono stati infettati generando un vero e proprio focolaio per il quale si è molto discusso. A spiegare la posizione sua e dei compagni è stato Valon, centrocampista del Grifone, ai microfoni di Sky Sport.: "Tanta paura. Ilinpiano"caption id="attachment 1038627" align="alignnone" width="574"(getty images)/caption"Sono stati giorni difficili, soprattutto sul piano mentale. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop e così farò anche questa volta, ma l'aspetto mentale è stato un qualcosa che conoscevo meno", ha ammesso ...

