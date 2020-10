Ducati in crisi, la furia di Dovi contro Petrucci (Di domenica 18 ottobre 2020) Quartararo in pole. Andrea tredicesimo attacca il compagno: "L'ho tirato tre volte, mi ha mancato di rispetto e mi ha rubato il tempo" Leggi su quotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Quartararo in pole. Andrea tredicesimo attacca il compagno: "L'ho tirato tre volte, mi ha mancato di rispetto e mi ha rubato il tempo"

lillydessi : Ad Aragon continua il dominio Yamaha ma il leader del Mondiale Quartararo finisce a terra. Ducati ancora in crisi.… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: Ad #Aragon continua il dominio #Yamaha ma il leader del #MotoGp #Quartararo finisce a terra. #Ducati ancora in crisi. #… - Sport_Mediaset : Ad #Aragon continua il dominio #Yamaha ma il leader del #MotoGp #Quartararo finisce a terra. #Ducati ancora in cris… - biagio4658 : 47.8 in queste condizioni è tanta roba per Morbidelli?????? In Q2 3 Yamaha, 3 Honda, 2 Suzuki e i due Espargaro, ancor… -