Dpcm, al via la riunione Governo-Regioni: «Su piscine e palestre nessuna decisione, no prove di focolai» (Di domenica 18 ottobre 2020) È cominciata la riunione tra Governo Regioni ed Enti locali sulle misure per contenere l'epidemia Covid: il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ha infatti convocato per... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 ottobre 2020) È cominciata latraed Enti locali sulle misure per contenere l'epidemia Covid: il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ha infatti convocato per...

MauroPelizzoni2 : Poi però se si chiuderà tutto a lui di aiuti nemmeno uno giusto? Catanzaro, il barista che ha beffato il Dpcm: 'I… - Libero_official : #Coronavirus, al via il vertice sul nuovo #dpcm. Retroscena, nella notte lo sfogo di #Conte: 'Le persone sono esasp… - animaleuropeRMP : RT @GiovanniAgost20: Giuseppe Conte oggi, domenica 18 ottobre, interverrà in conferenza stampa per fare chiarezza sulle misure che saranno… - marianomascoli1 : RT @francescagraz1: Franceschini silura Conte: chiede vertice su emergenza via agenzie di stampa. Ha intuito che anarchia sta prendendo sop… - infoitinterno : Dpcm, al via la riunione Governo-Regioni: «Su piscine e palestre nessuna decisione, no prove di focolai» -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm via Dpcm, al via la riunione Governo-Regioni: «Su piscine e palestre nessuna decisione, no prove di focolai» Il Messaggero Al via il vertice tra governo e Regioni per il dpcm

È iniziato l'incontro tra Governo e Regioni convocato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Presenti anche il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, il capo della ...

Covid, controlli anti-movida da Ponte Milvio a Rione Monti: niente distanziamenti, tre locali chiusi

Troppi assembramenti, locali senza distanziamenti e senza regole anti Covid: da qui parte la maxi operazione voluta dal Questore di Roma nei quartieri di Ponte Milvio, San Lorenzo, ...

È iniziato l'incontro tra Governo e Regioni convocato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Presenti anche il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, il capo della ...Troppi assembramenti, locali senza distanziamenti e senza regole anti Covid: da qui parte la maxi operazione voluta dal Questore di Roma nei quartieri di Ponte Milvio, San Lorenzo, ...