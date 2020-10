Covid a Napoli, aumentano i posti letto all’ospedale Cotugno (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Passano da 180 a 260 i posti letto dell’ospedale Cotugno di Napoli dedicati ai pazienti affetti da Covid. Questo l’obiettivo sul quale stanno lavorando i sanitari per raggiungere il tetto massimo previsto dal piano regionale. Mentre, una parte della Rianimazione dell‘ospedale Monaldi potrebbe essere destinata ai malati Covid, come già avvenuto nel periodo della prima ondata di marzo. Si lavora, inoltre, anche per reperire nuove unità di personale all’interno dell’Azienda dei Colli al fine di migliorare il funzionamento del Cotugno. L'articolo Covid a Napoli, aumentano i posti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Passano da 180 a 260 idell’ospedaledidedicati ai pazienti affetti da. Questo l’obiettivo sul quale stanno lavorando i sanitari per raggiungere il tetto massimo previsto dal piano regionale. Mentre, una parte della Rianimazione dell‘ospedale Monaldi potrebbe essere destinata ai malati, come già avvenuto nel periodo della prima ondata di marzo. Si lavora, inoltre, anche per reperire nuove unità di personale all’interno dell’Azienda dei Colli al fine di migliorare il funzionamento del. L'articolo...

fanpage : ?? Ultim'ora Non c’è più posto negli ospedali per i pazienti Covid in Campania - SkySport : Covid, nove positivi nell'AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli in Europa League - Agenzia_Ansa : #Covid: a Napoli nuova protesta delle mamme: 'Ridateci la scuola'. Secondo giorno di manifestazione contro l'ordin… - rosaroccaforte : RT @RadioSavana: Napoli oggi ore 16: centinaia di clandestini africani e asiatici assembrati, molti senza mascherina mentre vendono merce i… - Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: Napoli, l'ospedale Cotugno passa da 180 a 260 posti letto Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid a Napoli, contagi record tra gli operatori sanitari: stop a visite e ricoveri in ospedale Il Mattino Napoli, l'ospedale Cotugno passa da 180 a 260 posti letto Covid

I posti letto dell'ospedale Cotugno di Napoli (che fa parte dell'Azienda dei Colli insieme col Monaldi e col CTO) destinati ai malati da Covid presto passeranno dagli attuali 180 a 260. È l'obiettivo ...

Napoli, Covid: posti letto del Cotugno passeranno da 180 a 260

I posti letto dell'ospedale Cotugno di Napoli (che fa parte dell'Azienda dei Colli insieme col Monaldi e col CTO) destinati ai malati da Covid presto passeranno dagli attuali 180 a 260.

I posti letto dell'ospedale Cotugno di Napoli (che fa parte dell'Azienda dei Colli insieme col Monaldi e col CTO) destinati ai malati da Covid presto passeranno dagli attuali 180 a 260. È l'obiettivo ...I posti letto dell'ospedale Cotugno di Napoli (che fa parte dell'Azienda dei Colli insieme col Monaldi e col CTO) destinati ai malati da Covid presto passeranno dagli attuali 180 a 260.