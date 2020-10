Cosa ha detto Conte e che cosa prevede il nuovo DPCM

(Di domenica 18 ottobre 2020) Dalla possibilità di applicare zone rosse alle regole per scuole ed università, alla gestione dell’afflusso nei locali. Eccoha annunciatoc’è nel. In attesa della conferenza stampa del premier, arrivano le bozze del. I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico – dei “coprifuoco”, insomma – … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ilpost : Cosa ha detto Giuseppe Conte - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Cosa ha detto il premier Conte - senborgonzoni : ?? Sapete cosa ha detto il ministro Lamorgese tre giorni fa? 'Il virus virus non lo portano i migranti'. Ora come la… - GiulioCava99 : RT @ilpost: Cosa ha detto Giuseppe Conte - ziacarlacar : Qualcuno può spiegarmi cosa ha detto sul mes? #NonelArena -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa detto

Ecco cosa ha annunciato Conte e cosa c’è nel nuovo Dpcm. In attesa della conferenza stampa del premier Conte, arrivano le bozze del nuovo Dpcm. I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico – ...Se la giovane aveva un appuntamento segreto, non ne parlò a nessuno, evidentemente ( ma cosa poteva essere ... Non ci entrerà per nulla, ma non è detto che non allungasse verso il Trentino ...