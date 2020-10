Coronavirus in Campania, stop ai ricoveri programmati. Ok per le urgenze (Di domenica 18 ottobre 2020) stop ai ricoveri programmati sia medici che chirurgici nelle strutture ospedalieri pubbliche in Campania, a causa dell’aumento dei contagi. Intanto l’Unità di Crisi ha sospeso le attività ambulatoriali negli enti del Servizio sanitario nazionale (ad eccezione di quelle urgenti, nonché di quelle di dialisi, di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 ottobre 2020)aisia medici che chirurgici nelle strutture ospedalieri pubbliche in, a causa dell’aumento dei contagi. Intanto l’Unità di Crisi ha sospeso le attività ambulatoriali negli enti del Servizio sanitario nazionale (ad eccezione di quelle urgenti, nonché di quelle di dialisi, di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

