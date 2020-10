Serie A 2020/21, quarta giornata: sabato di fuoco con Napoli-Atalanta e Inter-Milan su Sky, la Juve su DAZN (Di sabato 17 ottobre 2020) Ibrahimovic Dopo la pausa per le Nazionali, torna la Serie A 2020/21 con la quarta giornata di campionato. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della quarta giornata Il turno di apre con un ricco sabato, dal match casalingo del Napoli contro l’Atalanta alla trasferta della Juventus sul campo del Crotone. In mezzo l’atteso derby della Madonnina tra Inter e Milan e la Lazio che fa visita alla Sampdoria. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: sabato 17 ottobre ore 15.00 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 ottobre 2020) Ibrahimovic Dopo la pausa per le Nazionali, torna la/21 con ladi campionato. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online/21: dove seguire le partite dellaIl turno di apre con un ricco, dal match casalingo delcontro l’alla trasferta dellantus sul campo del Crotone. In mezzo l’atteso derby della Madonnina trae la Lazio che fa visita alla Sampdoria. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite:17 ottobre ore 15.00 ...

ZZiliani : Eroi moderni. FRANCESCO FOURNEAU. Arbitro AIA. 2 partite in serie A. Stasera in #CrotoneJuventus alla fine del prim… - acmilan : It's Derby-Day delight! ??? Read all about it in the Match Report ?? - juventusfc : KICK-OFF! Ci siamo, inizia #CrotoneJuve! Viviamola come sempre, tutti INSIEME! ?? FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! LIVE… - RidTheRock : RT @MaxNerozzi: #Bonucci è il giocatore che ha causato più rigori nel 2020 in serie A, quattro. #CrotoneJuve (via #Opta) - GurzoBahri : RT @SkySport: Milan, Kakà: 'Mi piace la linea verde. Derby? Vinciamo 2-1' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Stefan de Vrij premiato come miglior difensore della Serie A 2019/2020 Inter Official Site Frosinone-Ascoli, Bertotto: Sono molto arrabbiato

Finora abbiamo affrontato tre squadre pretendenti alla Serie A e i ragazzi hanno dimostrato di poter vincere contro tutti, nonostante ci siamo formati da pochissimo e ancora non si aggrega al gruppo l ...

Sampdoria-Lazio 3-0, i biancocelesti senza Immobile crollano a Marassi

GENOVA - A Marassi una Lazio orfana di Immobile crolla per 3-0 contro la Sampdoria di Ranieri nella quarta giornata di serie A. Decisive le reti di Quagliarella e Augello nel primo tempo e Damsgaard ...

Finora abbiamo affrontato tre squadre pretendenti alla Serie A e i ragazzi hanno dimostrato di poter vincere contro tutti, nonostante ci siamo formati da pochissimo e ancora non si aggrega al gruppo l ...GENOVA - A Marassi una Lazio orfana di Immobile crolla per 3-0 contro la Sampdoria di Ranieri nella quarta giornata di serie A. Decisive le reti di Quagliarella e Augello nel primo tempo e Damsgaard ...