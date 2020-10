Piccinini: “Se l’Atalanta non si è espressa al meglio il merito è di Gattuso” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Napoli batte l’Atalanta 4-1 al San Paolo. Proprio l’Atalanta di Gasperini, elogiata da tutti e indicata come una delle squadre che di certo, quest’anno, sono in grado di lottare per lo scudetto. Ma, se è arrivata una vittoria così netta, il merito è del tecnico partenopeo, Rino Gattuso. E’ quanto scrive su Twitter Sandro Piccinini, giornalista Sky. Ogni volta che l’Atalanta ha straripato in campo, scrive, non si è detto che era perché gli avversari avevano demeritato. Si è sempre esaltata la squadra di Gasperini. Giusto fare lo stesso, oggi, con il Napoli. Quando l’Atalanta ha vinto con 4 o 5 gol di scarto nessuno si è chiesto se fosse demerito degli avversari, ma giustamente si è esaltata la squadra di Gasperini. Oggi farei lo stesso con il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Napoli batte l’Atalanta 4-1 al San Paolo. Proprio l’Atalanta di Gasperini, elogiata da tutti e indicata come una delle squadre che di certo, quest’anno, sono in grado di lottare per lo scudetto. Ma, se è arrivata una vittoria così netta, ilè del tecnico partenopeo, Rino Gattuso. E’ quanto scrive su Twitter Sandro, giornalista Sky. Ogni volta che l’Atalanta ha straripato in campo, scrive, non si è detto che era perché gli avversari avevano demeritato. Si è sempre esaltata la squadra di Gasperini. Giusto fare lo stesso, oggi, con il Napoli. Quando l’Atalanta ha vinto con 4 o 5 gol di scarto nessuno si è chiesto se fosse dedegli avversari, ma giustamente si è esaltata la squadra di Gasperini. Oggi farei lo stesso con il ...

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Piccinini: “Se l’#Atalanta non si è espressa al meglio il merito è di #Gattuso” Su Twitter: “Quando l’Atalanta ha vinto con… - napolista : Piccinini: “Se l’#Atalanta non si è espressa al meglio il merito è di #Gattuso” Su Twitter: “Quando l’Atalanta ha v… - Mamoziocag8 : @RealPiccinini Veramente se lo sono chiesti anche all’epoca per l’Atalanta come normale chesia quando tra due squad… - s1ntesi : @RealPiccinini Amo Piccinini sempre di più per la sua onestà intellettuale...anche Gasperini ha ammesso la sconfitt… - SuplexDjimSiti : @lookatviki Mamma mia se fosse commentata da piccinini sarebbe tipo estasi totale, li ci vorrebbe un divanetto con… -