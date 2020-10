Napoli, senti Gattuso: "Juve? Rosico più di tutti per non averci giocato" (Di sabato 17 ottobre 2020) Il tecnico degli azzurri ha parlato dopo la gran vittoria, con poker annesso, sulla squadra di Gasperini. Leggi su 90min (Di sabato 17 ottobre 2020) Il tecnico degli azzurri ha parlato dopo la gran vittoria, con poker annesso, sulla squadra di Gasperini.

splugged : @filippo1176 @Sgrosalv80 @GiankyK @sscnapoli Eh. La ASL voleva bloccare la trasferta. Con la differenza che ASL 1… - luciano69726664 : @Laicher_ @housesboss @pisto_gol Senti gasperini prima di dare fiato.. sai cosa ha detto: per noi è buono che i gio… - GraziaLombardi3 : @pasquino2000 @FrancescoGelso7 @pietromichi @ADeLaurentiis Senti, la Juventus non è parte attiva in questa faccenda… - PocoFirstLady : Ho chiamato mio padre e ho cominciato con il solito disco rotto “mi raccomando stai attento metti la mascherina por… - stefanomaffei63 : @maumou72 Senti prescritto cartonato dei miei c, non ha certo iniziato #CR7 il discorso. Se a te va bene che un min… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti Napoli, senti Gattuso: "Juve? Rosico più di tutti per non averci giocato" 90min Alvino: "Sentito cosa ha detto Gattuso? Rino è la faccia vera di un calcio che non esiste più"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, attraverso i suoi canali social ha commentato le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, tecnico degli azzurri, ...

Napoli, senti Gattuso: "Juve? Rosico più di tutti per non averci giocato"

Sulla gran prestazione contro la squadra di Gasperini: "Non me l’aspettavo, so che tipo di squadra è l’Atalanta. Osimhen ti da una grandissima mano. Ho visto grande mentalità e determinazione.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, attraverso i suoi canali social ha commentato le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, tecnico degli azzurri, ...Sulla gran prestazione contro la squadra di Gasperini: "Non me l’aspettavo, so che tipo di squadra è l’Atalanta. Osimhen ti da una grandissima mano. Ho visto grande mentalità e determinazione.