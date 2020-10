Milano | sorpreso con un chilo di hashish in casa | arrestato

(Di sabato 17 ottobre 2020), 17 ott. (Adnkronos) - Un uomo di 31 anni è statodalla polizia aper spaccio di droga, perchécon undiin. Gli agenti sono intervenuti in via Amundsen, in zona De Angeli, per una lite in appartamento e, una volta sul posto, hanno trovato sulle scale del palazzo due ragazzi, che hanno detto di essere ospiti del proprietario dell'appartamento segnalato. Poco lontano hanno però trovato un sacchetto, contente 320 grammi di, e lo hanno sequestrato a carico di ignoti. Poco dopo il 31enne, proprietario dell'appartamento, si è presentato alla porta. Gli agenti hanno visto su un tavolo un altro sacchetto, al cui interno è stato trovato undi ...

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Due uomini di 28 e 35 anni sono stati arrestati dalla polizia a Milano per possesso e spaccio di droga perché sorpresi in possesso di 50 grammi di cocaina.