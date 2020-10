GF Vip, Tommaso dice a Francesco di essere innamorato di lui, Oppini gli tira una sedia (VIDEO) (Di sabato 17 ottobre 2020) Continuano gli scherzi nella casa del GF Vip e stavolta ci ha pensato Tommaso a tendere una trappola a Francesco. Zorzi ha finto di essersi innamorato di Oppini, ma quest’ultimo ha reagito molto male. Tra i due è nato un acceso diverbio, il quale è terminato anche con il volo di una sedia. A quanto pare, il figlio di Alba Parietti non ha preso di buon grado la qualità della burla architettata dal suo coinquilino reputando il tema un po’ troppo sensibile. Lo scherzo di Tommaso a Francesco Ieri sera i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare ad una serata all’insegna del cibo e dell’alcol. Specie Zorzi e Dayane sono sembrati i più alticci ed hanno cominciato a dare luogo a scene ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 17 ottobre 2020) Continuano gli scherzi nella casa del GF Vip e stavolta ci ha pensatoa tendere una trappola a. Zorzi ha finto di essersidi, ma quest’ultimo ha reagito molto male. Tra i due è nato un acceso diverbio, il quale è terminato anche con il volo di una. A quanto pare, il figlio di Alba Parietti non ha preso di buon grado la qualità della burla architettata dal suo coinquilino reputando il tema un po’ troppo sensibile. Lo scherzo diIeri sera i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare ad una serata all’insegna del cibo e dell’alcol. Specie Zorzi e Dayane sono sembrati i più alticci ed hanno cominciato a dare luogo a scene ...

