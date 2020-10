GF Vip 5, scontro tra Elisabetta e Stefania. La Gregoraci: «Ti intrometti in ogni discussione». La Orlando: «Con me cadi molto male» (Di sabato 17 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci (US Endemol Shine) Continuano le incomprensioni al Grande Fratello Vip. Oggi è toccato a due primedonne della casa, Elisabetta e Stefania. La discussione scoppia a tavola, ‘a causa’ di una frase di troppo della Gregoraci, che – durante un confronto tra la Orlando e la Brandi – confessa di non sopportare i troppi litigi e di preferire le serate in cui si scherza e si canta. Stefania, sentitasi evidentemente chiamata in causa, precisa: “Io non voglio litigare, è che purtroppo sono un po’ precisa (…) non mi piace che Elisabetta dica a volte non c’è la serata bella perché si sparla. Qui si parla, non si sparla. Tu mi hai sentito ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 ottobre 2020)(US Endemol Shine) Continuano le incomprensioni al Grande Fratello Vip. Oggi è toccato a due primedonne della casa,. Lascoppia a tavola, ‘a causa’ di una frase di troppo della, che – durante un confronto tra lae la Brandi – confessa di non sopportare i troppi litigi e di preferire le serate in cui si scherza e si canta., sentitasi evidentemente chiamata in causa, precisa: “Io non voglio litigare, è che purtroppo sono un po’ precisa (…) non mi piace chedica a volte non c’è la serata bella perché si sparla. Qui si parla, non si sparla. Tu mi hai sentito ...

