Una storia di battaglie, di corna, di cavalieri e di madonne (Di venerdì 16 ottobre 2020) La battaglia di Tagliacozzo fu una macelleria a cielo aperto. Il 23 agosto del 1268 i ghibellini, guidati da Corradino di Svevia, affrontarono le truppe guelfe di Carlo d’Angiò dalle parti del fiume Imele. I ghibellini erano molti di più, ma Carlo aveva al suo fianco uno con la passione per la storia militare: Alardo di Valéry. Alardo aveva studiato bene le crociate, i fallimenti e il modo di combattere dei saraceni, così decise di metterli in pratica. Fece indossare a un aiutante da campo l’armatura del Re, poi lo mandò all’attacco circondato da servi che indossavano insegne reali. A quella vista i ghibellini si erano lanciati su di loro, perché l’occasione di uccidere un Re non capitava tutti i giorni. Segui Termometro Politico su Google News Ci erano riusciti senza sforzo. Alla vista del Re ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) La battaglia di Tagliacozzo fu una macelleria a cielo aperto. Il 23 agosto del 1268 i ghibellini, guidati da Corradino di Svevia, affrontarono le truppe guelfe di Carlo d’Angiò dalle parti del fiume Imele. I ghibellini erano molti di più, ma Carlo aveva al suo fianco uno con la passione per lamilitare: Alardo di Valéry. Alardo aveva studiato bene le crociate, i fallimenti e il modo di combattere dei saraceni, così decise di metterli in pratica. Fece indossare a un aiutante da campo l’armatura del Re, poi lo mandò all’attacco circondato da servi che indossavano insegne reali. A quella vista i ghibellini si erano lanciati su di loro, perché l’occasione di uccidere un Re non capitava tutti i giorni. Segui Termometro Politico su Google News Ci erano riusciti senza sforzo. Alla vista del Re ...

juventusfc : 15.10.2005 #JuveMessina Al minuto 74, un giovane difensore entra in campo al posto di Pavel Nedved. Si chiama Gior… - team_world : ?Soffochiamo così tanto di noi per guarire più in fretta, così tanto che a 30 anni siamo già prosciugati e ogni vol… - mattiafeltri : #Buongiorno n.834 - “Una bella parola” ovvero storia di una repubblica fondata sui vicini di casa. - kettyacquino412 : RT @Girasole2_0: Bay Yanlis non è semplicemente una dizi. È molto di più. Una storia tutta da raccontare, mille riflessioni, il rapporto uo… - 1974_luna : RT @freud2912: A volte mi sento come una vecchia storia, di quelle già raccontate, abusate, dimenticate distrattamente in qualche parte de… -

Ultime Notizie dalla rete : Una storia Alfredino - Una storia italiana, annunciato il cast Corriere dello Sport.it Mi chiamo Francesco Totti, evento speciale al cinema

Anche coloro che non seguono il calcio sanno chi è Francesco Totti e questo già la dice lunga sulla statura dello sportivo: motivo in più per recarsi in sala cinematografica il 19-20-21 ottobre e guar ...

Un Cruz che non fa il giardiniere, il Best italiano e un “coniglio” peruviano. Derby, una storia di sorprese…

La storia di una stracittadina inaspettata, decisa da lampi e colpi di genio. Gregari e sconosciuti diventati immortali ...

Anche coloro che non seguono il calcio sanno chi è Francesco Totti e questo già la dice lunga sulla statura dello sportivo: motivo in più per recarsi in sala cinematografica il 19-20-21 ottobre e guar ...La storia di una stracittadina inaspettata, decisa da lampi e colpi di genio. Gregari e sconosciuti diventati immortali ...