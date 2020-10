SwatchPAY! arriva in Italia: dettagli sul nuovo sistema di pagamento contactless (Di venerdì 16 ottobre 2020) Diamo il benvenuto a SwatchPAY! in Italia, il nuovo sistema di pagamento contactless che si interfaccerà con i canali di Intesa Sanpaolo e Mastercard, entrambi partner di Swatch in questa importante collaborazione. La pandemia da Coronavirus ha ribadito l’utilità dei pagamenti digitali, che consentono di effettuare transazioni senza doversi ‘sporcare’ le mani. SwatchPAY! funzionerà su alcuni modelli di orologi Swatch dotati di chip NFC, così da permettere all’utente di pagare attraverso il dispositivo che ha allacciato al polso, a propria volta associato univocamente alla carta di credito Intesa Sanpaolo attiva sul circuito Mastercard (l’associazione potrà essere fatta in qualsiasi punto vendita Swatch ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Diamo il benvenuto ain, ildiche si interfaccerà con i canali di Intesa Sanpaolo e Mastercard, entrambi partner di Swatch in questa importante collaborazione. La pandemia da Coronavirus ha ribadito l’utilità dei pagamenti digitali, che consentono di effettuare transazioni senza doversi ‘sporcare’ le mani.funzionerà su alcuni modelli di orologi Swatch dotati di chip NFC, così da permettere all’utente di pagare attraverso il dispositivo che ha allacciato al polso, a propria volta associato univocamente alla carta di credito Intesa Sanpaolo attiva sul circuito Mastercard (l’associazione potrà essere fatta in qualsiasi punto vendita Swatch ...

Una carta di pagamento al polso. Complice la pandemia che ha contribuito a diffondere la conoscenza e la comodità dei sistemi di pagamento elettronici, più sicuri anche a livello sanitario rispetto al ...

